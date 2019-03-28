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Temelli'den Erdoğan'a: Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır

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Temelli, Erdoğan'ın enflasyon-faiz ilişkisi hakkındaki açıklamalarına “İktisatçı olarak bu kadar zul bir gün yaşamamıştım”diye tepki gösterdi
Temelli'den Erdoğan'a: Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben de bir ekonomistim. Keynes ve Smith’in iki ayrı yaklaşımı var. Birinin yaklaşımında enflasyon faiz doğru orantılıdır, diğerinde ters orantılıdır. Siz faizi azaltırsanız enflasyon artar, artırırsanız azalır. Diğerinde de faizi azaltırsanız azalır. Benim iddiam budur” açıklamasını eleştirdi. “Bugün Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır” ifadesini kullanan Temelli, “İktisatçı olarak bu kadar zul bir gün yaşamamıştım” dedi. 

Sezai Temelli, Diyarbakır'daki temasları kapsamında kentte bulunan demokratik kitle örgütü temsilcileriyle görüştü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sezai Temelli Erdoğan’ın bugün sarf ettiği “Ben de bir ekonomistim. Keynes ve Smith’in iki ayrı yaklaşımı var. Birinin yaklaşımında enflasyon faiz doğru orantılıdır, diğerinde ters orantılıdır. Siz faizi azaltırsanız enflasyon artar, artırırsanız azalır. Diğerinde de faizi azaltırsanız azalır. Benim iddiam budur" sözlerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Bugün çıkmış diyor ki; 'Ben ekonomi tahsili gördüm, hocalarımız bize ekonomi cesaret ister derdi.’ Keynes ve Adam Smith'in adını anıyor. Bugün Keynes ve Adam Smith mezarında takla atmıştır. Ekonominin durumu bu kadar vahim. Ben iktisatçı olarak bu kadar zul bir gün yaşamamıştım. İktisadi olarak geldiğimiz nokta kriz halidir. Çöktürme Planları hazırlayanlar bugün bu ülkeyi çöküntüye sürüklemiştir. Tüm alanlarda bir çöküntü hali söz konusu. Dünyada, Türkiye ekonomisiyle ilgili bir karamsarlık hali söz konusu" diye konuştu. 

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