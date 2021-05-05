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Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Merkezi Cezaevine gönderildi

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Kazada yaralanan Yusuf ÇAĞRAŞ yoğun bakımdan çıktı. ÇAĞRAŞ’ın YDÜ Hastanesi’nde normal serviste tedavisi sürüyor.
Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Merkezi Cezaevine gönderildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 28.4.2021 tarihinde Lefkoşa’da Fuar Kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yusuf ÇAĞRAŞ’ın ağır yaralanmasına sebep olan zanlı Osama Talab Mob’d İSMAİL bugün çıkarıldığı mahkemede teminata bağlandı.

Mahkeme zanlının; 70 bin nakti teminat yatırmasının, 3 ayrı kişinin 250’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkış yasağı ve polise ispatı vücut etmesine emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Merkezi Cezaevine gönderildi. Kazada yaralanan Yusuf ÇAĞRAŞ yoğun bakımdan çıktı. ÇAĞRAŞ’ın YDÜ Hastanesi’nde normal serviste tedavisi sürüyor.

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