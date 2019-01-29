Teminatla serbest kaldı

2015-2018 yılları arasında Gazimağusa’da çalışmakta olduğu iş yerinin bilgisayar programlarında yaptığı değişikliklerle elde ettiği malların satışından elde ettiği 67.217 TL parayı zimmetine geçiren Gazimağusa sakini Mehmet Bozdoğan 17 Ocak 2019 tarihinde tutuklanarak aleyhinde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmasının tamamlanmasının ardından bugün Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Yargıç, zanlının ada dışına çıkışını yasaklayarak kimlik ve seyahat belgelerinin Polise teslimini, 10.000 TL nakdi teminat ödemesini, ayrıca 2 kefilin imzalayacağı 50.000 şer bin TL şahsi kefalet imzalaması sonrası serbest kalması yönünde emir verdi.