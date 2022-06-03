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Temiz çevre, temiz İskele için farkındalık etkinliği düzenlendi

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Temiz çevre, temiz İskele için farkındalık etkinliği düzenlendi
Temiz çevre, temiz İskele için farkındalık etkinliği düzenlendi

Çevre bilincinin çocuk yaşlarda kazanılmasından hareketle Dünya Çevre Günü okullara taşıdı. İskele Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesi bugün (3 Haziran) Şehit İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nda etkinlik düzenlendi.

 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da katıldığı etkinliklerde atıl durumda bulunan eski lastikler çocukların dokunuşuyla saksıya dönüştürüldü, plastik şişe toplama kutusu ve kapak kutuları ile atık pil kutuları da okullara yerleştirildi.

 

Çocuklara bu özel günde eşlik eden Sadıkoğlu, temiz bir çevre için çalıştıklarını, temizlik bilincinin de çocukluk yaşta kazanıldığı için bu etkinliği okullarda çocuklarla birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti.

 

İskele Belediyesi, ‘Temiz Çevre, Temiz İskele’ sloganıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Belediye sınırlarında bulunan Şehit İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’ndan farkındalık etkinliği düzenledi.

 

Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı etkinliklerde eski lastikler saksıya dönüştürüldü. Çocuklar tarafından büyük bir heyecanla boyanan lastiklere İskele Belediyesi Park Bahçe Birimi tarafından temin edilen çiçekler de büyük bir özenle ekildi. İlk can suları da çocuklar tarafından verildi.  Her iki okulda düzenlenen etkinliklerde eski lastikler, kullanıma anlamlı bir şekilde kazandırılmış oldu.

 

İskele Belediyesi, çocuklara çevre bilincini kazandırmak için okullara plastik şişe toplama kafesinin yanı sıra mavi kapak olarak bilinen ancak her renkteki plastik şişe kapaklarının atılacağı damacanaları da yerleştirdi.

 

Özel gereksinimli bireyler için geri dönüşümü olan, üzerinde de ‘Plastik Şişe Kapak Kutusu, Hayatın Engellerine KAPAK olsun’ yazıları bulunan damacanalar okullara yerleştirilirken İskele Belediyesi Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat Ekşi de hazır bulundu. Ekşi, çocuklara, kapakların önemini anlattı.

Öte yandan atık pillerin çöpe ya da çevreye atılmasını engellemek için Çevre Dairesi’nden temin edilen atık pil kutusu da Şehit İlker İlkerKarter İlkokulu’na yerleştirildi.

 

İskele ve köylerinde rutin olarak devam eden temizlik çalışmaları, anayollarda da sürüyor. İskele Belediyesi, İskele- Mağusa anayolu üzerinde bulunan orta refüjlerde bulunan otları da temizleyerek daha temiz bir iskele için çalışıyor.

 

 

 

SADIKOĞLU: “ÇEVRE BİLİNCİ, TEMİZLİK ANLAYIŞI ÇOCUKLUK YAŞTA BAŞLAR”

 

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bugün okullarda düzenlenen etkinliğe katılan ve çocuklarla birlikte lastikleri boyayarak saksılara çiçekler eken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu temiz bir çevrenin ancak bilinçli insanlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

 

Çevre bilinci ve temizlik anlayışının çocukluk yaşta başladığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, bu sebepten, farkındalık kazandırmak için çocuklarla bir araya geldiklerini ifade etti.

 

Temiz bir çevre, temiz bir İskele için çalıştıklarının da altını çizen Başkan Sadıkoğlu, vatandaşların da bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istedi, çevreyi kirletenleri uyarmalarını talep etti.

 

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin rutin olarak temizlik çalışmaları yaptığını da hatırlattı.

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