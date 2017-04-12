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“Temiz Düşün” 2 -23 Mayıs arasında İskele’de yapılacak

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“Temiz Düşün” 2 -23 Mayıs arasında İskele’de yapılacak
"Temiz Düşün" Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi, 2-23 Mayıs arasında İskele’de yapılacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2 Mayıs Salı Günü başlayacak Temiz Düşün" Çevre Temizliği, 23 Mayıs Salı günü son bulacak. Kampanyaya İskele Belediyesi’nin yanı sıra Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri de dahil olacak.

İSKELE’DE “TEMİZ DÜŞÜN” TOPLANTISI

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, “Temiz Düşün” isimli çevre kampanyası dolayısıyla İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele İlçesi’ne bağlı belediyeler; Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ile İskele Belediyesi’nde bir araya gelen Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Temiz Düşün" Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi hakkında bilgi verdi.

Diğer ilçelerde yapılan çalışmalardan örnekler veren Benli, İskele İlçesi’nde de bu projeyi hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

SADIKOĞLU: “BELEDİYE OLARAK TEMİZLİĞE ÖNEM VERİYORUZ”

Kampanyaya İskele Belediyesi olarak destek vereceklerini söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, farkındalık yaratma adına, temizliğe ayrıca önem verdiklerini vurguladı. İskele Belediyesi’nin de her zaman temizlik etkinliği düzenlediğini ifade eden Sadıkoğlu, “önemli olanın temizledikten sonra da çevrenin temiz kalabilmesini başarabilmektedir” dedi.

İSKELE, MEHMETÇİK, DİPKARPAZ VE YENİ ERENKÖY’DEN ORTAK ÇALIŞMA...

Toplantıda; İskele Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Yeni Erenköy Belediyesi ve Dipkarpaz Belediyesi, “Temiz düşün” Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ne birlikte katkı yapma kararı aldı. Buna göre bu  belediye sınırları içerisinde 15 iş günü olacak şekilde 2 Mayıs’ta başlayacak temizlik çalışmaları 23 Mayıs’ta son bulacak.

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