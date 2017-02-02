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“Temiz Düşün” kampanyası çerçevesinde Balalan’da yarın 3 bin fidan dikilecek

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“Temiz Düşün” kampanyası çerçevesinde Balalan’da yarın 3 bin fidan dikilecek
KKTC Cumhurbaşkanlığı’nca genel ve sürekli bir seferberlik halinde yürütülen “Temiz Düşün” adlı çevre temizliği ve çevre koruma projesi kapsamında yarın İskele İlçesine bağlı Balalan’da 3 bin fidan dikilecek.

Ülkenin en büyük sorunları arasında yer alan çevre konusunda, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nca genel ve sürekli bir seferberlik halinde yürütülen “Temiz Düşün” adlı çevre temizliği ve çevre koruma projesi kapsamında yarın İskele İlçesine bağlı Balalan’da 3 bin fidan dikilecek.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, fidan dikimi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nca saat 10.30’da Balalan köyü anten bölgesinde gerçekleştirilecek.  Etkinlik; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personel ve çocuklarının, Orman Dairesi Müdürlüğü’nün, Dipkarpaz, Mehmetçik, İskele, Yenierenköy, Büyükkonuk belediye çalışanlarının, İskele İlçesi bölge halkının ve öğrencilerinin katılımıyla yapılacak.

Etkinlikte  bölgeye 3 bin adet çam ve selvi türü  fidan dikilecek. Fidan dikilen bölgede ayrıca, genel maksatlı bir çadır kurularak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın seyyar mutfağında pişen öğle yemeği etkinliğe katılanlara ikram edilecek.

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