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Temiz Düşün Projesi’nden “Kalıcı Etki” ve “Yeni Fikirler Teşvik” yarışmaları

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Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında “Kalıcı Etki” ve “Yeni Fikirler Teşvik” yarışmaları düzenleniyor.
Temiz Düşün Projesi’nden “Kalıcı Etki” ve “Yeni Fikirler Teşvik” yarışmaları

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Mayıs’a kadar www.temizdusun.com adresi üzerinden başvuru kabul eden yarışmalar kapsamında, somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere “Kalıcı Etki Ödülü”; henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, yapılabilirlik ve kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere ise “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” verilecek. Ayrı ayrı her iki alanda da birinci seçilecek projelere 5 bin TL, ikinci seçilecek projelere 3 bin TL, üçüncü seçilecek projelere de 2 bin TL para ödülü verilecek.

DEĞERLENDİRME KURULU UZMANLARDAN OLUŞACAK

Yarışmanın değerlendirme kurulu, başvuru yapılan alanlardan seçilmiş uzmanlardan oluşacak. Kurulda akademi, sanayi, kamu ve sivil toplumdan temsilciler bulunacak. Herhangi bir kurul üyesinin yapılan bir başvuru ile çıkar çatışması olması (akrabalık, arkadaşlık, iş arkadaşlıkları, aynı kurumda çalışma vb. objektif değerlendirmeye engel olabilecek durumlar) durumunda bahsi geçen kurul üyesi projenin değerlendirilme süreçlerine hiçbir aşamada katılmayacak. 

Değerlendirme üç aşamadan oluşacak. Birinci aşamada başvuruların gerekli formatı ve temel yarışma esaslarını sağladığı kontrol edilecek. İkinci aşamada başvurular Yürütme Kurulu’nca belirlenmiş ölçütler kullanarak puanlanacak ve yarışmanın her iki kategorisinde 5’i geçmeyecek proje sayısı finale kalacak. Finale kalan başvuru sahipleri 20 dakikalık bir sunum hazırlayacak ve sunumlarının sonunda belirlenmiş jüri panelinin sorularını yanıtlayacak.

Bunun sonunda son puanlamalar yapılacak ve birinci seçilen başvuru sahipleri “KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Kalıcı Etki Ödülü” ve “KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” alacak. Diğer finalistlere ise final özel ödülü verilecek.  Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.temizdusun.com adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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