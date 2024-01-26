  • BIST 8337.72
  • Altın 1971.2
  • Dolar 30.3052
  • Euro 32.9863
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Temizlediği evleri soydu... "Çaldıklarımı ev yapmak için ülkeme gönderdim"

» »
Lefkoşa ve Gönyeli’de temizliğe gittiği evlerden para ve ziynet eşyası çalan Türkmenistanlı M.S teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Temizlediği evleri soydu... "Çaldıklarımı ev yapmak için ülkeme gönderdim"

Polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da temizlik yapmak için gittiği N.B.’ ye ait (K-62) evde şifoniyer çekmecesinde bulunan 30 bin TL değerinde 22 ayar burma motifli altın küpeyi, 100 dolar nakit parayı,  5 sterlini ve İ.S.B.’ye ait (K-30) evden ise yatak odası içerisinde bulunan şifoniyer dolap içerisinde muhafaza etmiş olduğu 15 bin TL değerindeki 18 ayar altın kelebek kolyeyi, 15 bin TL değerindeki 22 ayar altın halka küpeyi ve 400 TL nakit parayı çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının Gönyeli’de A.Ç.B.’ye a ait evden ise bir adet 18 ayar nokta taş motifli altın kolyeyi çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, çaldığı altınları borçlarını ödemek için arkadaşı vasıtası ile Türkmenistan’a gönderdiğini söylediğini kaydetti.

Polis, zanlının Yenişehir’deki adresinde yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde birçok ziynet eşyası ve takı bulunup emare alındığını, ziynet eşyaları ile herhangi bir izahat veremediğini kaydetti.

 Polis, ziynet eşyalarının şikayetçilere gösterildiğini, N.B.’nin 2 adet gümüş zincir kolye, bir adet çiçek motifli broşunu, müşteki  İ.S.B.’nin ise terazi motifli altın kolye ucu, kopuk 8 ayar altın kolye bir adet zincir kolye, üçgen motifli bir çift imitasyon küpelerini tespit ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 16 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak üç gün tutukluluk emri temin edildiğini, bu süre içerisinde KKTC'deki statüsünün araştırıldığını ve eşinin çalışma izninden dolayı 14 Aralık 2024 tarihine statüsünün yasal olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

 Polis, ayrıca iki şikayetçinin 18 Ocak 2024 tarihinde tekrardan polise gelerek vermiş oldukları ek ifadelerinde evde yapmış oldukları kontrol neticesinde N.B.'ye ait dolap odası içerisinde muhafaza ettiği üzerinde cüzdan içerisinden 400 Euro ve 4 bin  TL nakit paranın olmadığını ve İ.S.B.'ye ait 30 bin TL değerinde safir altın bir çift küpe, bin TL değerinde altın deniz kabuğu motifli yüzük, 50 bin TL değerinde pırlanta taşlı altın burma detaylı kolye 4 bin TL değerinde savaroski marka mor taşlı tükenmez kalemin olmadığını tespit ettiklerini anlattı.

Polis memuru, 18 Ocak 2024 tarihinde şubeye gelen Ş.K.A.’nın vermiş olduğu ifadesinde; zanlı M S.'nın kendi evine de temizlik işleri ile geldiğini, bu yaşananlar üzerine evinde eşyalarını kontrol etmesi üzerine 600 TL değerindeki fiyonk desenli taşlı bir çift küpesinin olmadığını tespit ettiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, M.S.’ye zanlının evinde yapılan arama sonucu bulunan ve kime ait oldukları tespit edilemeyen muhtelif altın ziynet eşyalarının gösterildiği zaman, fiyonk desenli küpesini konu eşyalar arasında bulduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca M.S.’nin 10 bin TL değerindeki 14 ayar altın kolye ucunun ve 7 bin TL değerindeki mavi renk kolye ucu ile zincirinin kendisine ait olduğunu tespit ettiğini mahkemeye aktardı.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk-Sen, İhtiyat Sandığı’na 8 bin euroya danışman istihdamı onaylandı!26 Ocak 2024 Cuma 14:44
  • Üstel:Girişimcilerin yanında olmaya devam ediyoruz26 Ocak 2024 Cuma 14:40
  • Kasaplar Birliği eylemde… “ Hükümet bize yardımcı olsun”26 Ocak 2024 Cuma 14:26
  • Meteoroloji açıkladı: Salı ve çarşamba kar yağışı bekleniyor26 Ocak 2024 Cuma 14:09
  • İskele Belediyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi İşbirliği Protokolü İmzaladı26 Ocak 2024 Cuma 14:06
  • 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazanan eserleri, 29 Ocak’ta açılacak sergi ile sanatseverlerle buluşacak26 Ocak 2024 Cuma 14:01
  • Bakanlar Kurulu toplandı... Gündem "Zamlarla sert mücadele"...26 Ocak 2024 Cuma 13:55
  • Vadili'de ev yangını26 Ocak 2024 Cuma 12:37
  • Lefkoşa'da Trafik kazası...26 Ocak 2024 Cuma 12:36
  • KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek26 Ocak 2024 Cuma 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti