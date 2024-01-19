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Temizlediği evleri soydu: Çaldıklarımla borçlarımı ödedim

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Lefkoşa ve Gönyeli’de temizliğe gittiği evlerden para ve ziynet eşyası çalan Türkmenistanlı M.S tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Temizlediği evleri soydu: Çaldıklarımla borçlarımı ödedim

Polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da temizlik yapmak için gittiği N.B.’ ye ait (K-62) evde şifoniyer çekmecesinde bulunan 30 bin TL değerinde 22 ayar burma motifli altın küpeyi, 100 dolar nakit parayı,  5 sterlini ve İ.S.B.’ye ait (K-30) evden ise yatak odası içerisinde bulunan şifoniyer dolap içerisinde muhafaza etmiş olduğu 15 bin TL değerindeki 18 ayar altın kelebek kolyeyi, 15 bin TL değerindeki 22 ayar altın halka küpeyi ve 400 TL nakit parayı çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının Gönyeli’de A.Ç.B.’ye a ait evden ise bir adet 18 ayar nokta taş motifli altın kolyeyi çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, çaldığı altınları borçlarını ödemek için arkadaşı vasıtası ile Türkmenistan’a gönderdiğini söylediğini kaydetti.

Polis, zanlının Yenişehir’deki adresinde yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde birçok ziynet eşyası ve takı bulunup emare alındığını, ziynet eşyaları ile herhangi bir izahat veremediğini kaydetti.

 Polis, ziynet eşyalarının şikayetçilere gösterildiğini, N.B.’nin 2 adet gümüş zincir kolye, bir adet çiçek motifli broşunu, müşteki  İ.S.B.’nin ise terazi motifli altın kolye ucu, kopuk 8 ayar altın kolye bir adet zincir kolye, üçgen motifli bir çift imitasyon küpelerini tespit ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 16 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak üç gün tutukluluk emri temin edildiğini, bu süre içerisinde KKTC'deki statüsünün araştırıldığını ve eşinin çalışma izninden dolayı 14 Aralık 2024 tarihine statüsünün yasal olduğunun öğrenildiğini kaydetti.  Polis, ayrıca iki şikayetçinin 18 Ocak 2024 tarihinde tekrardan polise gelerek vermiş oldukları ek ifadelerinde evde yapmış oldukları kontrol neticesinde N.B.'ye ait dolap odası içerisinde muhafaza ettiği üzerinde cüzdan içerisinden 400 Euro ve 4 bin  TL nakit paranın olmadığını ve İ.S.B.'ye ait 30 bin TL değerinde safir altın bir çift küpe, bin TL değerinde altın deniz kabuğu motifli yüzük, 50 bin TL değerinde pırlanta taşlı altın burma detaylı kolye 4 bin TL değerinde savaroski marka mor taşlı tükenmez kalemin olmadığını tespit ettiklerini anlattı.

Polis memuru, 18 Ocak 2024 tarihinde şubeye gelen Ş.K.A.’nın vermiş olduğu ifadesinde; zanlı M S.'nın kendi evine de temizlik işleri ile geldiğini, bu yaşananlar üzerine evinde eşyalarını kontrol etmesi üzerine 600 TL değerindeki fiyonk desenli taşlı bir çift küpesinin olmadığını tespit ettiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, M.S.’ye zanlının evinde yapılan arama sonucu bulunan ve kime ait oldukları tespit edilemeyen muhtelif altın ziynet eşyalarının gösterildiği zaman, fiyonk desenli küpesini konu eşyalar arasında bulduğunu açıkladı. Polis, ayrıca M.S.’nin 10 bin TL değerindeki 14 ayar altın kolye ucunun ve 7 bin TL değerindeki mavi renk kolye ucu ile zincirinin kendisine ait olduğunu tespit ettiğini mahkemeye aktardı.  Polis memuru, aynı gün şubeye gelen N.A’nın da zanlının evine temizliğe geldiğini ve bu yaşananlar sebebi ile evinde kontrol yapması sonucu 30 bin TL değerindeki 5 taş yüzüğünün olmadığını tespit etmesi üzerine zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu belirtti.  

Soruşturmanın devam ettiğini, hala aranmakta olan 1 çift 22 ayar yaklaşık 30 bin TL değerinde burgu motifli küpe, 1 çift 22 ayar yaklaşık 15 bin TL değerindeki halka küpe ve 18 ayar yaklaşık 15 bin TL değerinde altın kelebek motifli inci detaylı kolye olduğunu belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu, ayrıca zanlının birçok faili meçhul sirkat meseleleri ile ilgili bağlantısı olup olmadığının da araştırılacağını söyleyerek, ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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