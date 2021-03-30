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Temizliğe gittiği evi soymuştu, ibretlik ceza aldı!

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Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Maya Muhyyeva aleyhindeki karar dün açıklandı.
Temizliğe gittiği evi soymuştu, ibretlik ceza aldı!

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Maya Muhyyeva aleyhindeki karar dün açıklandı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Katip açıkladı. Katip huzurda bulunan sanık Maya Muhyyeva’nın “Müstahdem tarafından sirkat”, “İkametgâhtan sirkat” ve "ikamet izinsiz ülkede kalmak" suçlarından yargılandığını söyledi. Kıdemli Yargıç sanığın 2021’in Ocak ayı içerisinde çalışmakta olduğu B. S.’nin ikametgâhında temizlik yapmakta olduğu esnada yatak odasında muhafaza edilmekte olan kadın çantası içerisinden muhtelif ziynet eşyalarını sirkat ettiğini belirterek bu tür suçların toplumda huzur bozduğunu, ayrıca işveren ve işçi arasındaki güveni sarstığını belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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