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“Temizliğin Gücü” adlı kukla tiyatrosu SOS Kreş ve Anaokulu’nda sahnelendi

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“Temizliğin Gücü” adlı kukla tiyatrosu SOS Kreş ve Anaokulu’nda sahnelendi
Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun “Temizliğin Gücü” adlı yeni oyunu SOS Kreş ve Anaokulu’nda sahnelendi.

Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun “Temizliğin Gücü” adlı yeni oyunu SOS Kreş ve Anaokulu’nda sahnelendi.

Çocuklarla birlikte Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’ın da izlediği oyun çocuklara, hastalıklardan nasıl uzak durabilmek noktasında temizliğin ne kadar önemli olduğu mesajını verirken birlik olup çevre kirliliği ile nasıl savaşmaları gerektiğini anlatıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, tiyatro sevgisinin çocuklara küçük yaşlarda ekilmesi gereken bir tohum olduğunu ifade ederek ülkede kukla tiyatrosunun geliştirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Tunçalp, “Temizliğin Gücü” isimli oyunu kendileri yazan, dekor ve kuklalarını kendileri hazırlayan ve yöneten Svetlana Turgut ve Oxana Celaleddinoğlu’nun başarılı bir oyun sahnelediklerini belirterek Arlekino Kukla Tiyatrosu ekibini tebrik etti.

Tunçalp her yıl mart ayının son haftasında Kültür Dairesi bünyesindeki Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde düzenledikleri kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun Temizliğin Gücü isimli oyununu halka açık olarak sahneleyeceklerini bildirdi.

Oyunun verdiği mesaj itibarıyla da çocuklara çevre bilincini aşılayan bir oyun olduğuna dikkati çeken Tunçalp, oyunun Kültür Dairesi bünyesindeki salonlarda, önümüzdeki günlerde duyurulacak tarihlerde, Kültür Dairesi himayelerinde sahneleneceğini duyurdu.

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