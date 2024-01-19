Temizlik için gittiği başka evleri de soymuş!

Temizlik için gittiği evlerde hırsızlık yaptığı belirlenen kadının daha önce başka evlerde de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

17 Kasım 2023 – 05 Ocak 2024 tarihleri arasında, temizlik yapmak için gittiği Lefkoşa ve Gönyeli’de bulunan iki ayrı ikametgah içerisinden, muhtelif ziynet eşyaları ile yüklü miktardaki nakit parayı çaldığı tespit edilen zanlı M.S.(K-36) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.S.’nin ayrıca, Kasım 2023 ayı ile 05 Ocak 2024 tarihleri arasında, yine temizlik yapmak için gittiği Lefkoşa’da bulunan iki ayrı ikametgah içerisinde muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyalarını da çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs poliste tutuklu olup, soruşturma devam etmektedir.