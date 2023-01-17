Temizlik uzmanının çamaşır suyu uyarısı şaşırttı

"Banyonuzu şimdiye kadar yanlış temizlemiş olabilirsiniz." Temizlik profesyonellerinin yaptığı bu açıklama, duyanlarda şaşkınlık uyandırdı.

Temizlik uzmanları, tuvaletlerde ve çoğunlukla banyonun her yerinde kullanılan çamaşır suyunun aslında kullanılmaması gerektiğine yönelik uyarıda bulundu.

Çamaşır suyu, dezenfekte edici ve beyazlatıcı özellikleri nedeniyle birçok yüzeyi temizlemek için oldukça sık şekilde kullanılır ancak Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, çok az kişinin çamaşır suyunun tuvaletlere, musluklara ve lavabolara neden olabileceği ciddi zararların farkında olduğunu vurguladı.

Buna göre, çamaşır suları; renk atması, parlaklıkta azalma ve korozyon gibi bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir ve yavaş yavaş yüzeylerin, muslukların ve tuvaletlerin bozulmasına neden olabilir.

KLOZET KAPAĞI SARARINCA…

Uyarı, kafası karışan ev sahiplerinin çamaşır suyunun klozet kapaklarını zamanla soldurduğunu fark etmesinden sonra verildi.

Çamaşır suyuna ev temizliğinde sıkça yer veren bir kadın, “Temizlemek için saf çamaşır suyu püskürttüm ve ardından çamaşır suyunun orada olduğunu unutarak antibakteriyel sprey sıktım. Bir süreliğine bıraktım ve geri döndüğümde sarı lekeli olduğunu gördüm” açıklamasında bulundu.

Bay Plummer’dan bir tesisatçı da, “Klozetlerin üzerinde antibakteriyel bir kaplama vardır, çamaşır suyu onu mahveder.”

“Klozetin malzemesi artık tehlikeye girdi ve çamaşır suyuyla temizlendikten sonra havayla reaksiyona giriyor ve sararıyor. Klozetini değiştirsen iyi olur.” cevabını verdi.