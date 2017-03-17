Temizlik yapmaktan nefret mi ediyorsunuz? İşte size iyi bir mazeret

Ev ürünlerindeki kimyasallar, “akciğere zarar verme riskini artırıyor”

• Norveç’te yapılan ve 20 yıldan uzun süren bir çalışmada 5.000 kadın üzerinde inceleme yapıldı

• Temizlik çalışanlarının akciğer fonksiyonlarında ortalamaya göre %17 azalma olduğu belirlendi

• Ancak bu ürünleri sadece evde kullanan kadınlarda bile %14’lük bir işlev kaybı mevcut

• Yaşam için Sağlıklı Akciğerler kampanyası destekçileri sprey kullanmak yerine silerek temizlemeyi öneriyor

Mutfağı veya tuvaleti ovmak çoğu insan için eğlenceli değildir.

Ancak yapılan bir çalışmada, bunun istenmeyen bir ev işi olması bir yana, sağlığınızda tahribata neden olabileceği belirlendi.

Mutfak tezgâhlarımızın ve lavabolarımızın parlamasını sağlayan spreylerde ve deterjanlarda kullanılan kimyasalların aynı zamanda akciğerde hasar oluşmasıyla da bağlantısı var.

Norveç’te yapılan bir çalışmada, evde temizlik ürünleri kullanan kişilerin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) riskiyle karşı karşıya oldukları belirlendi. Bu riskler kronik bronşit ve amfizem rahatsızlıklarını da kapsıyor.

Norveç’te yapılan bir çalışmada, ev temizleme ürünlerinde bulunan kimyasalların 20 yıllık bir dönemde akciğer fonksiyonlarını, ortalamadan yüzde 14 daha fazla tahrip ettiği belirlendi.

Bu çalışmada Avrupa Topluluğu Solunum Sağlığı Araştırması’ndan (The European Community Respiratory Health Survey / ECRHS) alınan veriler kullanılarak 20 yılı aşkın süre boyunca bu ürünleri kullanan 5.000 kadın üzerinde inceleme yapıldı.

Mesleği temizlik yapmak olan kişilerin ortalama bir insana göre akciğer fonksiyonlarında %17 daha fazla tahribat olduğu saptandı.

Ancak sadece evde yüzeyleri ovalayan kişilerin bile akciğer fonksiyonlarındaki kaybın %14 daha fazla olduğu belirlendi.

Bunun nedeninin, insanların temizlik yaparken solunum yollarını tahriş eden amonyak ve alerjik solunum yolu hastalıklarına neden olabilecek diğer ürünler gibi kimyasal maddelerin etkisinde kalmaları olduğu düşünülüyor.

Bergen Üniversitesi’nde başyazar olan Oistein Svanes, insanların spreylerden sıktıkları ürünlerin tam olarak ne olduğu konusunda daha fazla farkında olmaları gerektiğini söylüyor.

“Temizleme spreyi gibi şeyler kullanacağımız zaman, soluduğumuz havaya hangi kimyasalı sıktığımız konusunda çok daha fazla bilinçli olmaya başlamamız lazım”.

KOAH İngiltere’de, hem akciğerdeki küçük hava keselerinin duvarlarına zarar vermesi nedeniyle (amfizem) hem de ince mukus yüzünden tıkanmış iltihaplı ve kalınlaşmış havayolları nedeniyle (kronik bronşit) her yıl 25.000 kişinin ölümüne neden oluyor.

Yaşam için Sağlıklı Akciğerler kampanyası Avrupa Solunum Topluluğu (European Respiratory Society / ERS) ve Avrupa Akciğer Vakfı tarafından yürütülüyor ve akciğer rahatsızlıkları olan kişilerin sayısını azaltmayı hedefliyor.

Manchester Üniversitesi’nde Solunum Tıbbı Profesörü ve ERS başkanı olan Profesör Jørgen Vestbo, insanların yardım etmek için yapabilecekleri şeyler olduğunu söyledi ve sözlerine şunları ekledi.

”Temizlik malzemeleri insanların sağlıkları açısından tehlike yaratabilir. Bu nedenle insanların risklerin farkında olmaları ve bunları azaltmak için tedbir almaları gerekiyor.’

HANGİ KİMYASALLAR ZARARLI OLABİLİR?

Her ne kadar bütün astım hastaları etkilenmeseler de evde kullanıldıkları takdirde birçok bileşen astıma neden olabilir.

En yaygın olanlarından bazıları:

• Benzalkonium klorid (dörtlü amonyum bileşiği) – sıklıkla zemin için üretilmiş ev tipi temizleyicilerde dezenfektan olarak kullanılır

• Klor esaslı katkı maddesi (sodyum hipoklorit) – beyazlatıcılarda etken madde olarak kullanılır

• Bazı ürünlere ‘narenciye’ kokusu veren ve temizlik malzemelerinin içinde bulunan limon özü gibi bazı esanslar

• Izotiyazolinonlar – Bazı bulaşık ve çamaşır yıkama sıvılarında kullanılır.

Uzun süre boyunca temizlik ürünlerini kullanmak, kronik bronşit ve amfizem gibi durumların da içinde bulunduğu kronik obstrüktif akciğer hastalığı riskini arttırıyor.

“Eğer insanların ciddi şüpheleri varsa, her belirtiyi ve bunun çalıştıkları yerle herhangi bir olası bağlantısını doktorlarıyla konuşmaları gerekiyor”.

Yaşam için Sağlıklı Akciğerler kampanyası, insanların bileşenleri kontrol etmelerini, onları riske sokacak ürünlerden kaçınmalarını ve etiket üzerindeki talimatlara uymaları gerektiğini söylüyor.

Ayrıca sprey kullanmak yerine silerek temizlemenin soluk aldığınız havaya daha az parçacık salacağını ve temizlik boyunca ve sonrasında kapıları ve pencereleri açmanın ortamı havalandırmayı sağlayacağını belirtiyor.

Bu araştırma, Cumartesi günü Londra’daki Avrupa Solunum Topluluğu’nun Uluslararası Kongresi’nde sunulacak.