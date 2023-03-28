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Temizlik yaptığı evlerden hırsızlık yapan zanlı cezaevine gönderildi

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Lefkoşa’da Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik işi yaptığı evlerden ziynet eşyası çalan zanlı Nargiza Udayeva elyehindeki karar açıklandı. Mahkeme, zanlının 2 yıl hapsine karar verdi.
Temizlik yaptığı evlerden hırsızlık yapan zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı evlerden ziynet eşyası çalan Nargiza Udayewa aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mehkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Barkın açıkladı.

Barkın, sanık Nargiza Udayewa Ağustos 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında temizlik yaptığı ev ve işyerinden 88 bin 435 TL değerinde toplam 193 parça muhtelif ebat ve markalarda ziynet eşyasını sirkat ettiğini belirtti.

Barkın sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu kendisine güvenip işveren kişilere karşı işlenen bu suçun iş veren ile işci arasında oluşan güven ilişkisini zedelediğini ve bu durumun toplumda güven sarsıntısı yarattığını belirterek suçlu bulup mahkum ettikleri sanığı 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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