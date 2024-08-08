Temmuz ayı en sıcak ikinci ay oldu

Bilim insanları, bu Temmuz ayının ikinci en sıcak Temmuz ayı olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ayın gezegen için kayıtlardaki en sıcak ikinci Temmuz ayı olduğunu ve kısmen ısınan El Nino hava modelinin etkisiyle her ayın en sıcak olduğu 13 aylık dönemi kırdığını söyledi.

Copernicus’un aylık raporunda, bu ayın 1850-1990 yılları arasındaki sanayi öncesi referansın 1.48 santigrat derece üzerinde gerçekleştiği, son 12 ayın ise iklim değişikliği nedeniyle sanayi öncesi ortalamanın 1.64 santigrat derece üzerinde olduğu belirtildi. Temmuz ayında ayrıca kayıtlara geçen en sıcak iki gün yaşandı.

Copernicus yüksek sıcaklıkları büyük ölçüde fosil yakıt temelli endüstrilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına bağlıyor ve normalde El Nino’dan etkilenmeyen okyanusların sıcaklıklarda olağandışı bir artış gördüğünü duyurdu.

Copernicus’ta iklim araştırmacısı olan Julien Nicolas Reuters’e verdiği demeçte, “El Nino sona erdi ancak küresel sıcaklık artışlarının bu büyüklüğü, büyük resim bir yıl önce bulunduğumuz yere oldukça benziyor. Sıcak hava dalgalarına neden olan sıcaklık rekorlarıyla işimiz bitmedi… Bu uzun vadeli ısınma eğiliminin çok yüksek bir güvenle iklim üzerindeki insan etkisiyle ilişkilendirilebileceğini biliyoruz” ifadesini kullandı.

Güney ve doğu Avrupa, batı Amerika Birleşik Devletleri, batı Kanada, Afrika’nın çoğu, Orta Doğu, Asya ve doğu Antarktika’da ortalamanın üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

Kuzeybatı Avrupa, Batı Antarktika, Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgeleri, Güney Amerika ve Avustralya’da ortalamaya yakın veya ortalamanın altında sıcaklıklar görüldü.

Reuters’ın haberinde, Temmuz 2024’ün aynı zamanda kuzey Avrupa ve Türkiye’nin güneydoğusunda ortalamadan daha yağışlı geçtiğine de hatırlatma yapılırken, güney ve doğu Avrupa’da kuraklık uyarılarının devam ettiğine de dikkat çekildi.

Arktik deniz buzu, 2020’deki %14’lük rekor düşüş kadar şiddetli olmasa da, ortalamanın %7 altında kalarak 2022 ve 2023’ten daha fazla azaldı. Antarktika’daki deniz buzu Temmuz ayında, geçen yıl Temmuz ayındaki %15’lik düşüşe kıyasla ortalamanın %11 altında kalarak ikinci en düşük seviyede gerçekleşti.

Küresel deniz sıcaklıkları rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ederken, bu Temmuz ayı geçen yılın Temmuz ayının sadece 0,1 santigrat derece altında kalarak 15 aylık üst üste yeni rekor serisini sona erdirdi.