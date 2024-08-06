Temmuz ayı hayat pahalılığı % 3.51

Hayat pahalılığı verileri açıklandı. İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayı hayat pahalılığı yüzde 3.51, yıllık hayat pahalılığı ise yüzde 72.51 olduğu öğrenildi.

İstatistik Kurumu Temmuz ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 3.51 olduğunu açıkladı.

Ocak-Temmuz dönemi hayat pahalılığı oranının yüzde 37.65 olduğu da aktarıldı. Yıllık hayat pahalılığı verisinin yüzde 72.51 olduğu bildirldi.

Öte yandan, 3 aylık hayat pahalılığının yüzde 14.67 olduğu da öğrenildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ HABERLEŞMEDE…

Hayat pahalılığı bir önceki aya göre yüzde 3.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37.65 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72.51 değişim gösterdi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 15.11 ile Haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 7.12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 6.04, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 5.34, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 5.05, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3.39, Sağlık ana grubunda yüzde 2.83, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 2.83, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 2.71, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1.71, Eğitim ana grubunda yüzde 0.37, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0.31 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 503 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 67 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç ürünün; yüzde 163.64 ile Magazin ve Dergi, yüzde 93.97 Maydanoz ve yüzde 91.61 ile Kırmızı Lahana olduğu bildirildi.