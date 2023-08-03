Temmuz ayı hayat pahalılığı yüzde 9,90 olarak açıklandı

İstatistik Kurumu Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 9,90 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 46,53 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,81 artış gerçekleşti.

İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 16,33 ile Sağlık ana grubunda gerçekleşti.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 15,69, Ulaştırma ana grubunda yüzde 15,20, Haberleşme ana grubunda yüzde 10,44, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 9,79, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 8,88, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 8,80, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 8,52, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 7,61, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 6,28, Eğitim ana grubunda yüzde 4,01, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 2,66 artış gerçekleşti.

572 MADDENİN ORTALAMA FİYATLARINDA ARTIŞ, 33 MADDENİN ORTALAMA FİYATLARINDA İSE DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 572 maddenin ortalama fiyatlarında artış olurken, 33 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 112,51 beyaz lahana, yüzde 90,89 kabak ve yüzde 84,73 ile Emisyon Ölçüm Ücreti (Egzoz Muayenesi) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 51,09 bamya, yüzde 45,65 patlıcan ve yüzde 39,75 ile biber çarliston oldu.