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Temmuz ve Ağustos ayı destek ödemeleri yarın yapılacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos ayı destek ödemelerinin yarın yapılmaya başlanacağını duyurdu.
Temmuz ve Ağustos ayı destek ödemeleri yarın yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Haziran ayında açıklanan ikinci Ekonomik Pakette yer alan  işletmelerin devamı ve istihdamın sürekliliği amacıyla hazırlanan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işyerlerine Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları dönemi için verilecek olan toplam 8 bin TL destek ödemeleri yarın başlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid- 19’un neden olduğu sürecin ülkemizi birçok açıdan etkilemiş olduğu ve alınan sağlık tedbirleri kapsamında işletmelerin birçoğunun bir süreliğine Bakanlar Kurulu kararı ile kapandığı ve sonrasında birçok işyerinin yeniden açılma sürecinde ekonomik sorunlar  yaşamak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“İşletmelerin yeniden toparlanma süreci içinde olduğu bugünlerde reel sektörü  biraz olsun rahatlatmak için hazırlanan bu ekonomik destek paketi  4 ay boyunca sürecek, yarın yapılacak olan ödemeler Temmuz, Ağustos aylarını kapsayacak ve toplam 4 bin TL’si olacaktır.”

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