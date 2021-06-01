Temmuz'da aşısız girişler başlayacak!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kanal T ekranlarında yayınlanan ve Serhat İncirli’nin hazırlayıp sunduğu programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üstel, vaka sayılarında artış yaşanmaz ise Temmuz ayının ilk haftasında aşısız insanların da ülkeye kabul edilmesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü de belirtti ve çift PCR’la girişlere izin verileceğini aktardı.

“Adım adım açılımları yapıyoruz… İnsanımız biraz daha sabırlı olursa sokağa çıkma yasağının saatini de 24.00’e çekeceğiz” diyen Üstel, kontrollü gidilmesi halinde bu yazın kaybedilmeyeceğini dile getirdi.