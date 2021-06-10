Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanı Annita Dimitriu

DİSİ Milletvekili Annita Dimitriu Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.

Kıbrıs’ın güneyinde Temsilciler Meclisi’nde bugün yapılan oylamada DİSİ Milletvekili Annita Dimitriu, DİSİ, ELAM ve DİPA’nin desteğiyle 25 oyla seçildi.

Annita Dimitriu Temsilciler Meclisi’nin seçilen en genç ve ilk kadın başkanı oldu.

Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilebilmek için 22 oy gerekiyordu.

Annita Dimitru 1985 yılında Larnaka’nın Trulli köyünde doğdu. Siyaset bilimci olan Dimitriu ilk kez 2016 yılında yapılan seçimlerde milletvekili seçildi. Annita Dimitru Şubat 2020’den beridir ise DİSİ Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.