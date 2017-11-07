“Teneke Evler” tamamlandı ve tanıtımı yapıldı

Yeşil Barış Hareketi (YBH) tarafından, Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürütülen “Umut Tenekeleri” projesi çerçevesinde yaptırdığı “Teneke Ev”ler (Geri Dönüşüm Kumbaraları) tamamlandı ve tanıtımı yapıldı

Teneke Ev’ler, AB Bilgi Merkezi’nde saat 16:00’da yapılan törende halk ve belediyelerle buluşturuldu.

Açılışta yapılan konuşmalarda, kafeslerin (Teneke Evler) ilerleyen günlerde KKTC çapında farklı yerlere yerleştirileceği ve bu şekilde geri dönüşüm anlamında kazanç sağlanacağı belirtildi.

Halkın teneke meşrubat kutularını bu kafeslere atması istenilen konuşmalarda, geri dönüşümün önemine dikkat çekildi ve KKTC’de atıkların çok fazla olduğu ve azaltılması gerektiği ifade edildi. Konuşmalarda, ülkede geri dönüşüme önem verilmediği de kaydedildi.

Projenin Lefkoşa bacağının LTB tarafından yürütüldüğü belirtilen konuşmalarda, atıklara sadece çöp olarak bakılmaması, ekonomik değerleri olduğunun unutulmaması istendi. Törenin sonunda folklor gösterisi ve resepsiyon yer aldı.