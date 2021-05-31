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Tenis ligi 3. Hafta sonuçlandı…

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Tenis ligi 3. Hafta sonuçlandı…
Tenis ligi 3. Hafta sonuçlandı…

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 6-1 lik skorla Girne Amerikan Üniversitesi deplasmanda kazanmayı bildi ve grupta liderliğini sürdürdü.

 Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak olan karşılaşmada, Lefkoşa Şehir Kulübünün kural hatası yapması sonucu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hükmen galibiyeti ile sonuçlandı. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 3. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

 

A GRUBU 3.HAFTA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 1 – 6 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

 

0    TEK ERKEKLER    2

0    TEK KADINLAR     2

0    ÇİFT ERKEKLER   1

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

 

B GRUBU 3.HAFTA

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 0 - 7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

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