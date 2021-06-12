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Tenis ligi 4. Hafta sonuçları…

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Tenis ligi 4. Hafta sonuçları…
Tenis ligi 4. Hafta sonuçları…

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 4. hafta karşılaşmaları ile başladı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla Girne Amerikan Üniversitesi kazanmayı bildi ve grupta liderliğini sürdürdü.

 Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan karşılaşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 6-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 4. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 4.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

 

0    TEK ERKEKLER    2

0    TEK KADINLAR     2

1    ÇİFT ERKEKLER   0

1    ÇİFT KADINLAR    0

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

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B GRUBU 4.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 - 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

 

0    TEK ERKEKLER    2

0    TEK KADINLAR     2

0    ÇİFT ERKEKLER   1

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

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