Tenis ligi 4. Hafta sonuçları…

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 4. hafta karşılaşmaları ile başladı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla Girne Amerikan Üniversitesi kazanmayı bildi ve grupta liderliğini sürdürdü.

Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan karşılaşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 6-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 4. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 4.HAFTA

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

0 TEK ERKEKLER 2

0 TEK KADINLAR 2

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

B GRUBU 4.HAFTA

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 - 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

0 TEK ERKEKLER 2

0 TEK KADINLAR 2

0 ÇİFT ERKEKLER 1

0 ÇİFT KADINLAR 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0