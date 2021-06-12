Tenis ligi 4. Hafta sonuçları…

KKTF tarafından düzenlenen 2021 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde 2. Devre A ve B gruplarında oynanan 4. hafta karşılaşmaları ile başladı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla Girne Amerikan Üniversitesi kazanmayı bildi ve grupta liderliğini sürdürdü.
Ligin B grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan karşılaşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 6-1 lik galibiyeti ile sonuçlandı. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 4. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 4.HAFTA
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 3 – 4 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
0 TEK ERKEKLER 2
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 ÇİFT KADINLAR 0
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
B GRUBU 4.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 - 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0 TEK ERKEKLER 2
0 TEK KADINLAR 2
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
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