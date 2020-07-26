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Tenis Ligi Play-Off finalinde heyecan dorukta…

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Tenis Ligi Play-Off finalinde heyecan dorukta…
Tenis Ligi Play-Off finalinde heyecan dorukta…

KKTF 2019-2020 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi Play-Off Final karşılaşmalarında heyecan devam ediyor. KKTF kortlarında oynanan 1.seri tekler maçları çok çekişmeli ve heyecanlı mücadeleler ile üst seviyede Girne Amerikan Üniversitesinin 3-2 lik üstünlüğü ile gerçekleşti. Nicosia Motors Tenis Ligi Play-Off Final karşılaşmalarında oynanan 1. Seri maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle;

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

TEK ERKEKLER

PETER BACA – CAN TAŞER  6/2 – 6/0

MARTIN RYCHTARIK – M. AHMED CHAUDRY  6/3 – 7/5

CELAL KONUKLU – ABDELRAHMAN AL BİTAR  1/6 – 3/6

 

 TEK KADINLAR  

SONA PRISCAKOVA – OKSANA PIDDUBNA    2/6 – 4/6

NADİR ÇINARLILI – SEVİM AKBAŞ   2/6 – 1/6

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