Tenis Performans Tur-4 Ün Kazananlari Belli Oldu

KKTF tarafından düzenlenen CHICKEN PLANET (16 YAŞ ALTI) TENİS PERFORMANS TUR-3, Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli grup maçlarının ardından, son sayıya kadar mücadele içinde oynanan final maçları ile sona erdi. TENİS PERFORMANS TUR-4 de oynanan kız ve erkekler de final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
KIZLAR - FİNAL:
TANSEL ŞIK - SELİN ÖNAL 6/0 6/3
ERKEKLER - FİNAL:
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ERSEL KALFAOĞLU 4/6 1/6
KIZLAR SIRALAMASI
1- TANSEL ŞIK
2- SELİN ÖNAL
3- EKİN KARASU
4- NADİR ÇINARLILI
ERKEKLER SIRALAMASI
1- ERSEL KALFAOĞLU
2- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK
3- BATUR EVRE
4- TURGAY VURAL HIDIROĞLU
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