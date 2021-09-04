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Tenisde DAÜ ve GMBTK Turnuvaları Devam Ediyor

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KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor.
Tenisde DAÜ ve GMBTK Turnuvaları Devam Ediyor

 

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. 10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

 

10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

BEREN BAŞARAN – İREM ÖZEN                                     5-4       5-3

 

DENİZ ABDULLAHOĞLU – BEREN ŞEREN                    4-1       4-0

 

 

 

10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

BARAN BAŞARAN - ERSOY BİRKAN                              4-0       4-1

 

ÇINAR ELMALI – KIVANÇ ÖZTUĞ                                    4-2      4-0

 

DENİZ VAROĞLU – DENİZ BEDEVİ                                  4-1      5-3

 

MAKAN ORAN – AREL SARIBAŞ                                     4-0      4-0

 

SUERTE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş SUERTE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

 

12 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

SİMRE KELEŞ - DENİZ GÜNKAN                                    6-1      6-0

LARA ONURLU - GİRNE UMUT YEREBAKAN               6-7      3-6

 

12 YAŞ ERKEKLER 1. ROUND

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN – TEOMAN SCHROTTER BOZKAYA               6-0       6-0

UĞUR DUMAN – ASIM ARAS ASTAN                                                      6-0       6-1

 

14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

LARA ONURLU – ARYA SARIBAŞ                                    3-6       2-6

SAHİL ECE YEREBAKAN - ALMİRA AKŞAHİN               6-1       6-1

 

14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

ARAS ÇELİK – TOPRAK BERKOL                                    7-6       6-2

 

16 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - CEMAL KONUKLU          6-1      6-2

BATUR EVRE - TOPRAK BERKOL                                     6-3      6-1

 

 

 

DAÜ CUP

KKTF ve DAÜ tarafından Ergün Demirciler anısına düzenlenen 13+ Büyükler-Senyörler ve Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisi-3, DAÜ kortlarında çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve sonuçlar;  

BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND

SEHAN SEYH - IMAD AMER                                                   1-6     1-6

ARCA ÖZDİNAK - ERİN SCHROTTER BOZKAYA                 4-6     6-4    4-6

 

SENYÖR 40+ ERKEKLER ROUND ROBİN

BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU - EKİN ÖLMEZ                      0-6    2-6

HÜSEYİN KARASU - JEAN CHRISTOHE SCHROTTER          1-6    4-6

 

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ - ERKEKLER

URAZ ŞENTÜRK-ENDER SICAKYÜZ                                         6-2   6-3

 

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ – KARIŞIK ÇİFTLER

AYDIN KAYOL / ÖZDE DAĞLI - ONUR CÖMERT / NEZİRE ÇELİK                     6-0     6-4

 

TENİSE HOŞ GELDİN LİSANSSIZ KATEGORİ –ÇİFT ERKEKLER

ERHAN DEMİRCİLER / TANCAN KEMALLER - DOĞUŞ DEDE / EGE DEDE      6-1   6-2

 

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