  • BIST 1.314
  • Altın 465,532
  • Dolar 7,8810
  • Euro 9,3194
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Teniste Başbakanlık Kupası

» »
KKTF 2020 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan ve Covid-19 pandemi sürecinden dolayı ertelenen KKTF Başbakanlık Kupası gerçekleşiyor.
Teniste Başbakanlık Kupası

KKTF 2020 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan ve Covid-19 pandemi sürecinden dolayı ertelenen KKTF Başbakanlık Kupası gerçekleşiyor.

KKTF tarafından düzenlenen 2020 Başbakanlık Kupası, 2019-2020 yılı lig sezonunun 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında 25 Kasım Çarşamba günü saat 15:00’de KKTF kortlarında toplam 7 maç olarak 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler maçları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.  

 

25 KASIM ÇARŞAMBA BAŞBAKANLIK KUPASI MAÇ PROGRAMI:

1. Seri maçları; 2 Tek Erkekler maçları / 2 Tek Kadınlar maçları,

2. Seri maçları; 1 Çift Erkekler maçı / 1 Çift Kadınlar maçı,

3. Seri maçı; Karışık Çiftler maçı.

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU

  YÖNETİM KURULU

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son 49 yılın en kötü Barcelona'sı02 Kasım 2020 Pazartesi 20:45
  • Raketler Veg & Bones Cup'da Mücadeleye Devam Ediyorlar…31 Ekim 2020 Cumartesi 14:56
  • Veg & Bones Cup Devam Ediyor30 Ekim 2020 Cuma 17:30
  • Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalada? Kim yayınlayacak?27 Eylül 2020 Pazar 17:29
  • Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu: Yapılan Tam Bir Fiyaskodur!25 Eylül 2020 Cuma 11:58
  • Tuğba ve Buse’li Türkiye, Balkan Şampiyonası’nda ikinci21 Eylül 2020 Pazartesi 17:54
  • UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün, bugün katıldığı master atletizm yarışlarında iki kez kürsüye çıktı!19 Eylül 2020 Cumartesi 21:07
  • Raketler seyircisiz kortlarda…10 Eylül 2020 Perşembe 18:02
  • Ersoy Birkan Anı Turnuvası Devam Ediyor…31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:05
  • M. Kemal Deniz 2020 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonu Ayşen Sağlamer!31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti