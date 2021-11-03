Teniste çeyrek final maçları başladı

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında oynanan çekişmeli ve zevkli çeyrek final maçları ile sürüyor. Kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;

10 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL

NEHİR GÜRSES – NACİYE SELİ N FARAÇOĞLU 4/0 4/1

ANNA VISHNIIAKOVA – ZARİF DAYI 0/4 1/4

10 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

KIVANÇ ÖZTUĞ – CAFER TOSUNOĞLU 3/5 2/4

BARAN BAŞARAN – AREL ŞAHİN W.O.

ERDAL ARABACIOĞLU - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 0/4 0/4

14 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL

HAYAT ÇAKMAK – ÖZGÜL ŞAH 1/6 1/6

ARYA SARIBAŞ – ALMİRA AKŞAHİN 4/6 3/6

13+ BÜYÜK KADINLAR – ÇEYREK FİNAL

MELİS MEVLİT – KAYRA YÜCEER 2/6 6/7

SELİN ÖNAL – ELÇİN ÖZBİLEN 0/6 6/7

SAHİL ECE YEREBAKAN – ECEM AÇIKEL 1/6 2/6

AZRA S. YALKIÇ – ŞENGÜL TİLKİ 2/6 2/6

13+ BÜYÜK ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

İBRAHİM AĞUN – ERSEL KALFAOĞLU 7/5 6/0

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK – YALIN DOĞASAL 6/3 6/4

BATUR EVRE – RASİM ÜLKER 0/6 3/6

MUSTAFA ZORBA – ARAS ÇELİK 0/6 0/6