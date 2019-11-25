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Teniste Davis Kupası'nı İspanya kazandı

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Madrid'de düzenlenen Davis Kupası turnuvasının finalinde Kanada'yı yenen İspanya, 6. kez bu kupanın sahibi oldu.
Teniste Davis Kupası'nı İspanya kazandı

İspanya, teniste ev sahipliğini yaptığı Davis Kupası'nı, finalde Kanada'yı mağlup ederek kazandı.

Madrid'de 18-24 Kasım tarihlerinde oynanan ve 18 ülkenin katıldığı Davis Kupası'nın finalinde İspanya ile Kanada karşı karşıya geldi.

Tarihinde ilk defa bu turnuvada finale kalma başarısı gösteren Kanada, seyirci avantajına sahip ev sahibi İspanya'ya karşı fazla direnemedi.

Finalin ilk serisinde İspanya adına piste çıkan Roberto Bautista Agut, Kanadalı rakibi Felix Auger Aliassime'yi setlerde 2-0 (7-6, 6-3) mağlup ederek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Babasının ölümünden dolayı perşembe günü İspanya takımının kampından ayrılan Bautista, cenazenin ardından final günü dönerek sahaya çıktı.

Finalin ikinci randevusunda ise İspanyol Rafael Nadal, Kanadalı rakibi Denis Shapovalov'u 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenince çiftler maçına gerek kalmadan kupa İspanya'nın oldu.

Turnuva kuralları gereği takımlar ilk, teklerden iki maç yaparken, eşitlik olması halinde kazananı çiftler maçı belirliyor.

ATP erkekler dünya tenis sıralamasının 1 numarası Rafael Nadal, turnuva boyunca gösterdiği performansla, "salata tabağı" olarak adlandırılan Davis Kupası'nı İspanya'nın kazanmasına öncülük etti.

Kaptanlığını Sergi Bruguera'nın yaptığı İspanya takımı, Rafael Nadal, Roberto Bautista, Feliciano Lopez ve Marcel Granollers'den oluştu.

Diğer yandan Davis Kupası bu yıl, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu yatırım grubunun organizasyonunda gerçekleşti.

İspanya Kralı 6. Felipe, Real Madridli futbolcu James Rodriguez ve Pique'nin izleyiciler arasında olduğu final gününde, Kolombiyalı şarkıcı Shakira küçük bir konser verdi.

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