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Teniste heyecan başladı

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Teniste heyecan başladı
Teniste heyecan başladı

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında 9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan ilk gün karşılaşmaları ile heyecan başladı. İlk günün oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

 

9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN

MİRA YÜKSEL - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU W.O.

DOĞA İNCE - ANNA VISHNIIAKOVA 4/1 4/2

İLAY GENÇ - ANASDTASİİA ELSHİNA 0/4 0/4

DENİZ ABDULLAHOĞLU - BEREN PİLLİ 4/0 4/1

 

9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN

ASİL BERKUT - EMRE KURAL 4/0 4/0

DAĞER MURAT - ÇAĞ REFİKOĞLU 2/4 0/4

OSMAN AREN BAŞARAN - AREL ŞAHİN W.O.

UZAY ŞAKİR - BARAN BAŞARAN 0/4 0/4

POYRAZ VURAL - ERİM SELÇUK MAZHAR 4/0 4/2

SAİD ZEKİ AVCI - TÜRKAY ÖZEL KANSOY 4/1 4/0

AYBERK TERZİ - ERDAL ARABACIOĞLU 3/5 0/4

MEHMETALİ ERK IŞIKOĞLU - YALIN YURTSEVER 0/4 0/4

 

12 YAŞ ERKEKLER

TOPRAK ATA CANDAN - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 2/6 1/6

ASIM ARAS ASTAN - ÖZGÜR OKKAN 6/0 6/0

RECEP YALOVALI - DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN W.O.

ADA KİN - HASAN ARAS DUMAN 3/6 0/6

 

16 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL

ELVİN ALTUĞ - SELİN ÖNAL 1/6 0/6

HAYAT ÇAKMAK - KAYRA YÜCEER 2/6 2/6

 

16 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND

TUĞRULHAN AYBARS TERZİ - İBRAHİM CAN ARABACI 1/6 3/6

ERİN SCHROTTER BOZKAYA - TOPRAK BERKOL W.O.

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