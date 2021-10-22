Teniste heyecan başladı

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, 21 Ekim – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında 9-12-16 yaş kategorilerinde oynanan ilk gün karşılaşmaları ile heyecan başladı. İlk günün oynanan maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
MİRA YÜKSEL - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU W.O.
DOĞA İNCE - ANNA VISHNIIAKOVA 4/1 4/2
İLAY GENÇ - ANASDTASİİA ELSHİNA 0/4 0/4
DENİZ ABDULLAHOĞLU - BEREN PİLLİ 4/0 4/1
9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
ASİL BERKUT - EMRE KURAL 4/0 4/0
DAĞER MURAT - ÇAĞ REFİKOĞLU 2/4 0/4
OSMAN AREN BAŞARAN - AREL ŞAHİN W.O.
UZAY ŞAKİR - BARAN BAŞARAN 0/4 0/4
POYRAZ VURAL - ERİM SELÇUK MAZHAR 4/0 4/2
SAİD ZEKİ AVCI - TÜRKAY ÖZEL KANSOY 4/1 4/0
AYBERK TERZİ - ERDAL ARABACIOĞLU 3/5 0/4
MEHMETALİ ERK IŞIKOĞLU - YALIN YURTSEVER 0/4 0/4
12 YAŞ ERKEKLER
TOPRAK ATA CANDAN - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 2/6 1/6
ASIM ARAS ASTAN - ÖZGÜR OKKAN 6/0 6/0
RECEP YALOVALI - DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN W.O.
ADA KİN - HASAN ARAS DUMAN 3/6 0/6
16 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL
ELVİN ALTUĞ - SELİN ÖNAL 1/6 0/6
HAYAT ÇAKMAK - KAYRA YÜCEER 2/6 2/6
16 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND
TUĞRULHAN AYBARS TERZİ - İBRAHİM CAN ARABACI 1/6 3/6
ERİN SCHROTTER BOZKAYA - TOPRAK BERKOL W.O.
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