Teniste KTSYD 2021 Masterler Kupası Devam Ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu KTSYD 2021 Masterler Kupası olumsuz hava koşulları sebebi ile iki gün aradan sonra KKTF kortlarında devam ediyor.
KTSYD Masterler Kupası 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki oynanan çeyrek final maçları ile alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
ÖMER ANIL - DORUK TAŞELİ 6/3 3/6 10/3
NOA DUCHATEAU - BORA ERİN 3/6 3/6
14 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
ALMİRA AKŞAHİN - SAHİL ECE YEREBAKAN 1/6 0/6
EKİN KARASU - KAYRA YÜCEER 5/7 3/6
14 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
ARAS ÇELİK - RÜZGAR VURAL 6/3 6/1
ENVER ADA GENÇEL - KONSTANTIN KAN 7/6 1/6 9/11
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
MELİS MEVLİT - ÖZGÜL ŞAH 1/6 4/6
TANSEL ŞIK - SELİN ÖNAL 6/4 4/6 10/7
EKİN KARASU - NADİR ÇINARLILI 1/6 2/6
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
BATUR EVRE - ERİN SCHROTTER BOZKAYA 6/2 6/1
TOPRAK BERKOL - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 0/6 3/6
13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final
OKSANA PİDDUBNA – ŞENGÜL TİLKİ W.O.
13+ BÜYÜK ERKEKLER – Çeyrek Final
MUSTAFA MEHMET ZORBA - ERSEL KALFAOĞLU 7/5 6/0
IMAD AMER - İBRAHİM AĞUN 6/0 6/2
DERİN SAMİOĞLU - RASİM ÜLKER 6/4 4/6 3/10
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