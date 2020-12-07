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Teniste KTSYD Master Kupası’na doğru

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD), Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile işbirliğinde organize ettiği “KTSYD Master Kupası” başlıyor.
Teniste KTSYD Master Kupası’na doğru

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD), Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile işbirliğinde organize ettiği “KTSYD Master Kupası” başlıyor. 9 Aralık Çarşamba günü başlayacak organizasyon 4 gün sürecek ve 12 Aralık Cumartesi günü final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Telsim’in katkılarıyla düzenlenecek olan organizasyon 12-14-16 yaş ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere yapılacak. Kupa mücadelesi KKTF kortlarında yer alacak.

Kategorilerinde en iyi 8 tenisçinin yer alacağı KTSYD Master Kupası öncesinde KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, organizasyon ile ilgili düşüncelerini aktardı.

 

Gürkan: Bir ilk olacağı için bunun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz

KTSYD’nin son yıllarda birçok branşta ilgili federasyonlarla organizasyonlar düzenlediğini aktaran Gürkan, derneğin 37 yıllık geçmişinde ilk kez tenis branşında bir kupa düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gürkan, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, sporumuzu da olumsuz etkiledi. Sporun yeninden hayat bulmaya başladığı bu dönemde dernek olarak biz de sportif faaliyetlerimizi yeniden artırmaya başladık. Ülke sporuna ve sporcusuna katkı sağlamayı misyon edinmiş bir dernek olarak KTSYD Master Kupası bir ilk olacağı için bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kupada yer alacak olan tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.

 

Gazioğlu: Bu kupaya çok önem veriyoruz

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu yaptığı açıklamada KTSYD ile teniste bir ilki gerçekleştireceklerini, değerli kurumlarla işbirliği içerisinde bu tarz organizasyonlara çok önem verdiklerinin altını çizdi. Gazioğlu, 20 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarının başladığını belirtirken, “KTSYD’nin birçok kategoride olduğu gibi artık teniste de olması ve bunu master boyutunda yapmamız önemli. Master, teniste ilk sekizlerin özel davetli olarak katıldıkları ve yılsonunda tenisin en iyilerinin seçileceği bir turnuvadır. Bu da KTSYD Kupası için özel bir durumdur” dedi. Spor yazarlarının kendileri açısından büyük önem arz ettiğini aktaran Gazioğlu, ne kadar önemli organizasyonlar yapılırsa yapılsın, basın desteği olmadan kamuoyunun bilgilenmeyeceğini ifade ederek, “Spor yazarları bundan dolayı bizim için çok önemli. Bu yüzden bu kupaya çok önem veriyoruz. Organizasyonun en iyi şekilde gerçekleştirileceğine inancımız büyüktür” dedi.

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