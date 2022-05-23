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Teniste Turnuvalar Devam Ediyor

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Teniste Turnuvalar Devam Ediyor
Teniste Turnuvalar Devam Ediyor

TENİS DE TURNUVALAR DEVAM EDİYOR…

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Hasan Güray anısına
düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına
düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorileri GMBTK kortlarında devam ediyor.
KKTF ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Ergün Demirciler anısında
düzenlenen DAÜ CUP 13+ Büyükler ve Tenise Hoş Geldin Lisanssız kategorileri DAÜ
kortlarında gerçekleşiyor.

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Gençlik ve Spor Festivali içerisinde yer alan KKTF Plaj Tenisi Turnuvası 22 Mayıs
2022 Pazar günü Long Beach de gerçekleşti. Puanlı ve Puansız Karışık Çiftler
kategorilerinde düzenlenen turnuvaya yerli ve yabancı oyuncuların katılımı ile zevkli
geçen Plaj Tenisi Turnuvasında kategorilerde dereceye giren isimler şöyle;

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PUANLI KARIŞIK ÇİFTLER
1. MELİS MEVLUT / HALİL ALTINBAŞ
2. ELÇİN OZBİLEN / GOKHUN GAZİOGLU

PUANSIZ KARIŞIK ÇİFTLER
1. ŞERİFE ÇAKAR / SEHAN ŞEYH
2. İREM İLERİCİ / AYDIN YORGANCIOĞLU

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