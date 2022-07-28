TENTEN Halk Tarafından Boykot Ediliyor

“TENTEN” İşletmeleri direktörü Metin Arhun, dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplasında, yaptığı konuşmalarla halktan tepki gördü.

Vatandaş sosyal medya hesaplarından Arhun’un “vasıfsız işçi” ve “maaşını beğenmeyenlerin daha iyi iş bakabileceği” söylemelerini eleştirdi. Vatandaş tepki olarak da yerli üretim olan “TENTEN” markasını boykot etti.

İşte Arhun’un dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu “asgari ücret belirleme” toplantısında yaptığı açıklama:

İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise” İşveren kanadı olarak bize göre bu rakam uygundu ancak itirazlar oluştu. Komisyon , vasıfsız işçinin alacağı maaşı belirliyor. Maaşı beğenmeyenlerde daha iyi bir iş bakabilir. 4 kişilik bir aileyi 1 kişi geçindirmiyor. Hane halkı diye birşey vardır. Pekçok ailede 2 kişi çalışıyor. Toplamda iyi bir aile geliri oluyor. Bu komisyon sadece Hayat pahalılığını dikkate almıyor, ekonomik durumu da dikkate alıyor. Kamu kesimi de kendi çalışanlarını düne kadar ödeyemez duruma gelmiştir. Başbakan açıklama yaparak kaynak bulunduğunu açıkladı. Ancak özel sektörde böyle bir kaynak yoktur. Biz gelirimiz ile giderimizi dengeleyemezsek batarız. Kimse de haklı demez. Kapatırız biteriz. Dolayısıyla istemez miydik çalışanımıza yüksek artış verelim . Koskoca devlet kamu içinde buluyorsa özele de versin ” ifadelerini kullandı.