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Teoharus, Anastasiadis’i taviz vermekle suçladı

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Teoharus, Anastasiadis’i taviz vermekle suçladı
Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa ilişkin politikasına sert eleştirilerde bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Teoharus, Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı karşısında müzakerelerde sürekli tavizler verdiği iddiasında bulunarak, Anastasiadis’in ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inanarak büyük hata yaptığını öne sürdü.

Teoharus söyleşisinde özetle, “uçurumun kenarında bulunduklarını ve aşağıya düşmelerine engel olan tek şeyin sağlam kökleri olan Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu” iddia ederek, Cenevre’deki konferans konusunda ise, “neye karar verildiğinin bilinmediğini, herkesin kendi işine gelen açıklamayı yapmakta olduğunu” savundu.

Teoharus ayrıca, Yunanistan’a da eleştiriler yönelterek, “Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni terk ettiğini, Yunanistan’ın geriye kalan tek yükümlülüğü olan garantörlük unsurundan da kurtulmak istediğini” iddia etti.

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