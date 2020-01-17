  • BIST 121.475
  • Altın 295,347
  • Dolar 5,8935
  • Euro 6,5383
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Teoman Cankat, bugün toprağa verildi

» »
Dün yaşamını yitiren TMT mensubu, BRTK kurucularından Teoman Cankat, bugün toprağa verildi.
Teoman Cankat, bugün toprağa verildi

Son yolculuğuna  uğurlanan Cankat, Gönyeli Kabristanlığı’na defnedildi.

Başbakan Ersin Tatar da Teoman Cankat’n vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Tatar paylaşımında; ‘Teoman Cankat abimizin vefatı bizleri derinden üzmüştür. TMT mensubu ve BRTK kurucularından Cankat’ın, uzun yıllar UBP camiasına vermiş olduğu hizmetler her zaman hatıralarımızda yaşayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Bugün Toplandı17 Ocak 2020 Cuma 18:02
  • KKTC’de Kalp Nakli Yapılmasını Mümkün Kılan Protokol Yenilendi17 Ocak 2020 Cuma 18:01
  • Başbakan Tatar, Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti17 Ocak 2020 Cuma 18:00
  • Eski CAS çalışanları Başbakanlık önünde eylem yapıyor17 Ocak 2020 Cuma 17:58
  • Karaya oturan tankere hava şartları engeli!17 Ocak 2020 Cuma 17:56
  • Göreve atamalar devam ediyor17 Ocak 2020 Cuma 16:12
  • Dikkat sahte para!17 Ocak 2020 Cuma 15:50
  • Cemal Bektaş hayatını kaybetti17 Ocak 2020 Cuma 15:21
  • Taçoy:Mavi Vatan’da doğalgaz varsa bulacağız17 Ocak 2020 Cuma 14:52
  • Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi iki yasa ve bir yasa  tasarısını oy birliğiyle onayladı.17 Ocak 2020 Cuma 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti