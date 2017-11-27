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Teoriyi pratiğe aktarmak önemli

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Teoriyi pratiğe aktarmak önemli
Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri AKOL Group tarafından marka proje Caddemm’in şantiyesine davet edildi.

Yaklaşık 40 kişilik son sınıf grup, DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serhan Şensoy ve hocaları Mohammed Mousavi eşliğinde geçtiğimiz hafta Caddemm projesine teknik gezi düzenleyerek sınıfta öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalı halini yerinde inceledi. 

Birinci etabının inşaatı devam eden projede biçok inşaat aktivitesini birinci elden görme fırsatı yakalayan öğrencilere proje, yapım aşaması ve kullanılan malzemeler hakkında bilgiyi AKOL Properties bünyesindeçalışan inşaat mühendisleri Sami Asmaz ve Anıl Akın verdi. 

Teknik gezi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği ön plana çıkarılırken gelen ekip küçük gruplar halinde her biri yaklaşık yarım saat süren şantiye turu sonrasında şantiye ofis alanında kahvaltı ve çay keyfi yaptı. Teknik geziden ayrılırken öğrenciler böyle bir fırsatın onlar için çok değerli olduğunu vurgularken, bu eğitim fırsatını sağlayan AKOL Group’a teşekkürlerini dile getirdi. 

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