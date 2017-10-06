TEPAK skandalı: 18 akademisyene disiplin soruşturması

Rum “Teknoloji Üniversitesi” (TEPAK) rektörü, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’ne, 2008-2015 döneminde araştırma programları için sağlanan AB ödeneklerinden zimmete para geçirilmesi skandalına ilişkin araştırmalar hakkında bilgi verdi.

Politis ve diğer gazetelere göre Rum Meclis Araştırma Komitesi’nin dünkü toplantısında, araştırma komitesinin skandalla ilgili gelen anonim şikayetlerini araştıracağı bilgisini veren rektör bugüne kadar üniversite dış hukuk danışmanının işbirliğinde 18 şikayetin incelendiğini anlattı.

Rektör 18 akademisyen hakkında, disiplin soruşturması yapılmakta olduğunu ancak bu kişilerin görevden uzaklaştırılmadığını, disiplin soruşturmasının Ekim sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

TEPAK’ta görevli bazı kişilerin ve yakın akrabalarının 2008-2015 döneminde, hiç uygulanmayan araştırma programları için AB ödeneklerinden para sömürdükleri ortaya çıkmıştı.