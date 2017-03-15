Tepebaşı Lale Festivali hafta sonu yapılıyor

Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği’nin düzenlediği “13. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali” bu hafta sonu yapılıyor.

Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, halka “ülkemizin eşsiz varlığı Kıbrıs Lalesi’nin yasadışı yollarla toplanmasını önlemek için el ele verelim” çağrısında bulunan festival, cumartesi günü saat 10.30’da köydeki Lale Anıtı’ndan kortejle başlayacak.

Saat 11.00'de başlayacak konuşmalar ve ödül törenine ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

SADECE KIBRIS’TA YETİŞEN MEDOŞ LALESİNİN TANITILMASI VE KORUNMASI İÇİN…

Dünyada sadece Kıbrıs’ta yetişen ve Medoş Lalesi olarak da bilinen Yorgoz Lalesi’nin tanıtılıp korunmasını hedefleyen festival süresince, lale temalı fotoğraf yarışması ve lale yürüyüşleri düzenlenecek.

Tepebaşı köy meydanında kurulacak stantlarda Kıbrıs’a özgü el işleri, yöresel yiyecek ve içecekler satılacak.

Yastık koşusunun da yapılacağı festival, çocuklar için yüz boyama, halk dansları, modern dans gösterileri, sema gösterisi, iki toplumlu dans ekibi, Tunç Yükler ve Lapta Yavuzlar Lisesi Müzik Grubu’nun konserleri ile sürecek.

2 gün sürecek festivalde rehber eşliğinde lale turları düzenlenecek.

Festivalin ikinci günü olan pazar günü ise doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ayrıca, Kıbrıs Havaları Derneği, Bostancı Gençlik Merkezi ve Lefkoşa Türk Belediyesi (Latino Turko) konserleri yer alacak.