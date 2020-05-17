Tepebaşı'nda büyük orman yangını!

Tepebaşı köyünün güney kısmında sabah saatlerinde başlayan yangın ormanlık alanda yayılıyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel, belediyelere ait tankerler yanında belde halkı da traktörler ve iş makineleri ile müdahale ediyor.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Türkiye'den yangına müdahale için yangın helikopteri istendi.

Bu arada Gönendere Şehitliğinin güneyinde saat 11:30 sırlarında çıkan yangın geniş bir alana doğru yayılıyor.

Polisten yapılan açıklamada, saat 11.30 sıralarında, Gönendere şehitliğinin güney kısmında yol kenarında başlayan yangının geniş bir alana doğru yayıldığı, yangına itfaiye ve çevre halkının iş makineleri ile müdahale ettiği bildirildi.