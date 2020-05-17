  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Tepebaşı'nda büyük orman yangını!

» »
Tepebaşı'nda büyük orman yangını!
Tepebaşı'nda büyük orman yangını!

Tepebaşı köyünün güney kısmında sabah saatlerinde başlayan yangın ormanlık alanda yayılıyor.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel, belediyelere ait tankerler yanında belde halkı da traktörler ve iş makineleri ile müdahale ediyor. 
Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Türkiye'den yangına müdahale için yangın helikopteri istendi.

Bu arada Gönendere Şehitliğinin güneyinde saat 11:30 sırlarında çıkan yangın geniş bir alana doğru yayılıyor.

Polisten yapılan açıklamada, saat 11.30 sıralarında, Gönendere şehitliğinin güney kısmında yol kenarında başlayan yangının geniş bir alana doğru yayıldığı, yangına itfaiye ve çevre halkının iş makineleri ile müdahale ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apartman damında ölüme terk edilmişti.Girne Belediyesi sahip çıktı27 Nisan 2020 Pazartesi 17:23
  • Girrne'de ani ve gayri tabii ölüm25 Nisan 2020 Cumartesi 10:49
  • Girne Belediyesi’nden İkinci Bahar Üyelerine Destek24 Nisan 2020 Cuma 16:31
  • Güngördü: “Çalışmalarımızı sorumluluk ve hassasiyetle devam ettiriyoruz”20 Nisan 2020 Pazartesi 16:26
  • Girne Masterleri Derneği’nden anlamlı bağış19 Nisan 2020 Pazar 13:35
  • Girne Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı17 Nisan 2020 Cuma 17:17
  • Çağrı yanıt buldu:Girne' de öğrencilere 35 adet tablet bağışlandı17 Nisan 2020 Cuma 16:10
  • Girne'de Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen,yararlanmak isteyenlere duyuru16 Nisan 2020 Perşembe 16:22
  • Girne Belediyesi’ne 550 Adet Gıda Paketi Daha Bağışlandı12 Nisan 2020 Pazar 15:38
  • Girne Belediyesi İşyeri Denetimlerine Devam Ediyor10 Nisan 2020 Cuma 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti