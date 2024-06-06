Tepebaşı'nda Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıktı: O.T. ve M.W. Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Tepebaşı'nda Tedbirsizlik Sonucu Meydana Gelen Yangın Olayı
05 Haziran 2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tepebaşı bölgesindeki Cibolar mevkiinde, bir yangın olayı yaşandı. Olay, önemli zararlar ve endişe yarattı.
O.T. (77) ve M.W. (32), kendi arazileri içerisinde çardak yapmak amacıyla kaynak makinesiyle çalışmaya başladılar. Ancak, gerekli emniyet tedbirlerini almadan çalışmaya devam etmeleri sonucunda, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Bu tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen yangın, hızla yayılarak etraftaki alanlara zarar verdi.
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