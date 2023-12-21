Tepebaşı'nda Yaşanan İş Kazası Sonucu Ahmet KANAK Hayatını Kaybetti

Tepebaşı'nda Yaşanan İş Kazasında Ahmet KANAK Hayatını Kaybetti: Detaylı İnceleme Devam Ediyor"

Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 11:30 sıralarında bir ikametgahın balkonunda çalışma yapan Ahmet KANAK (E-64), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek ciddi bir yaralanma geçirdi. Maalesef, acil müdahalelere rağmen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay, iş kazalarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ahmet KANAK'ın yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma ise devam etmekte. Detaylı incelemelerin ardından, iş kazasının nasıl meydana geldiği ve alınabilecek önlemler konusunda net bilgiler ortaya çıkması bekleniyor.