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Tepki Çeken Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Özür

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Finlandiya’da gece eğlencesi gündem olan Başbakan Sanna Marin Covid-19 riskine ve temaslı olmasına rağmen hafta sonu sabahın erken saatlerine kadar bir gece kulübünde eğlendiğini gösteren fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.
Tepki Çeken Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Özür

Finlandiya’da Başbakan Sanna Marin’in gece eğlencesi gündem oldu. Marin’in Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun corona virüs testinin pozitif çıktığı gün başkent Helsinki’de sabaha kadar arkadaşlarıyla bir gece kulübünde eğlenmesi birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.

 

Tepki çeken Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den özür - 2

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19 riskine rağmen hafta sonu sabahın erken saatlerine kadar bir gece kulübünde eğlendiğini gösteren fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

 

Tepki çeken Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den özür - 3

Gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarının yayımlanmasından sonra bir özür mesajı yayımlayan Marin, "Eşim ve ben yemek ve alışveriş için dışarı çıktık. Arkadaşlarla görüştük ayrıca akşam ve gece hayatının keyfini çıkardık" dedi.

 

Tepki çeken Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den özür - 4

Marin, bir yetkilinin kendisine, enfekte bir kişiyle temas halinde olmasına rağmen, corona virüs genelgeleri doğrultusunda kendisini izole etmesini gerektirmediğini söylediğini belirtti.

 

Tepki çeken Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den özür - 5

Mesajında "Daha iyi karar vermeli ve bana verilen bilgileri iki kez kontrol etmeliydim" diyen Marin, "Bunu yapmam gerektiğini anlamadığım için çok üzgünüm" dedi.

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