Tepkiler sonrasında "Gece Kulüplerinin" açılışı iptal edildi

“8 Mayıs 2021 Resmi Gazete Sayı 103 EK III Tebliğ ve İlanlarda sayfa 834'de sehven yayımlanan 17.05.2021 tarihinden itibaren gece kulüpleri ve internet kafeler açılabilecektir cümlesi sadece internet kafeler açılabilecektir olarak düzeltilir.”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Perşembe günü açıklamış olduğu kararlar çerçevesinde gece kulüplerinin 17 Mayıs tarihinde açılmasına karar vermişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, ilgili kararın yanlışlıkla yayınlandığı belirtilerek, iptal edildi.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“8 Mayıs 2021 Resmi Gazete Sayı 103 EK III Tebliğ ve İlanlarda sayfa 834'de sehven yayımlanan 17.05.2021 tarihinden itibaren gece kulüpleri ve internet kafeler açılabilecektir cümlesi sadece internet kafeler açılabilecektir olarak düzeltilir.”