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Tepkiler sonucu hükümet çark etti! Sucuoğlu: Üçüncü ülke vatandaşlarına da katkı verilecek

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Tepkiler sonucu hükümet çark etti! Sucuoğlu: Üçüncü ülke vatandaşlarına da katkı verilecek
Tepkiler sonucu hükümet çark etti! Sucuoğlu: Üçüncü ülke vatandaşlarına da katkı verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’de katıldığı programda, ülkede vaka sayısının artmasının sürpriz olmadığını, daha önce yaptıkları açıklamalarda da bunu dile getirdiklerini söyledi.

Gelinen aşamada bir kişinin dahi gözden kaçmasının 40-50 hasta yarattığını ifade eden Sucuoğlu, ne yapılırsa yapılsın hızlı bulaşma özelliği olan virüsün yayılmasının kontrol edilemeyeceğini, önemli olanın kontrolden çıkmamasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Panik ve sıkıntı yaratacak söylemlerden kaçınılmasını da isteyen Sucuoğlu, çok ciddi kriz sürecinden geçilmekte olduğunu ve birlik beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanının hükümeti ve paketi eleştirmesini doğru bulmadığını da kaydeden Sucuoğlu, “artık politika siyaset yok hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Bir soru üzerine sigorta emeklilerinin ödendiğini belirten Sucuoğlu, 135 milyonu bankalara yolladıklarını ve ödeme emrinin verildiğini belirtti.

Bankaların belli miktarda insan çalıştırdığını da anımsatan Sucuoğlu, ödenmeyen kişilerin bankalarda yaşanan personel gibi sıkıntılar nedenlerle ödeme yapmamış olabileceğini ifade etti.

Sucuoğlu, sigortalıları ödeme noktasında mali anlamda bir sıkıntıları bulunmadığını da kaydetti.

Bir soru üzerine KKTC ve yapılan anlaşmalar nedeniyle TC vatandaşlarına katkı üzerine de Sucuoğlu, 3’üncü ülke vatandaşlarıyla ilgili de 4 gündür çalışma yaptıklarını belirtti…

Nisan ayı sonunda bu kişilere de bir rakamı verme noktasında çalıştıklarını kaydeden Sucuoğlu, idari bir izin sürecinde olunduğunu, dar bir kadroyla çalıştıklarını kaydetti, “üçüncü ülke vatandaşlarına da bir katkı verilecektir” dedi.(BRT)

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