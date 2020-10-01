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Terapötik Egzersiz Nedir? Ne işe Yarar?

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Düzenli ve tekrarlı vücut hareketlerini içeren fiziksel aktivitelerin genel adı olan egzersizler, sağlığımız için büyük önem taşıyor. Kişilerin yaşadığı soruna göre yapması gerekli olan egzersizlerde farklılık göstermektedir.
Terapötik Egzersiz Nedir? Ne işe Yarar?

Bu kapsamda fizyoterapistler tarafından uygulanan ve son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz terapötik egzersizlerin rahatsızlığın tedavi edilmesi kadar sakatlıkların önlenmesinde de etkili olduğuna dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Levent Tekin, “Terapötik egzersizler, fiziksel engellilik durumunun tedavi edilmesi veya engellilik oluşturabilecek nedenlerin önlenmesi amacıyla kişinin hareketini sağlamaya ve fonksiyonunu arttırmaya yönelik yapılan çok çeşitli aktivitelerden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Birçok farklı yaralanma ve durumun tedavisinde yeri olan fizik tedavide, modern tıbbın ilerlemesine paralel olarak uygulamaların sayısı her geçen gün artsa da egzersizler hala önemli bir yer tutuyor. Bu fiziksel aktiviteler kişilerin ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Bunlardan biri de birçok faydası bulunan ‘Terapötik Egzersiz’.

 

Hareket Yaşadığımız Birçok Sağlık Sorunu İçin En İyi İlaç

Terapötik egzersizler planlanmadan kişinin öncelikli ihtiyaçlarının ve fiziksel kapasitesinin doğru olarak belirlenebilmesi için detaylı bir tıbbi özgeçmiş yanında iyi bir fiziksel değerlendirme de yapılmalıdır. Standardize egzersiz planlanmaları son derece yanlış olduğunu, terapötik egzersizlerin mutlaka ve mutlaka kişiye özel planlanması gerektiğinin altını çizen Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Levent Tekin, “Her bireyin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş bir program hazırlanmalıdır. Bu süreçte özellikle hasta, fizyoterapist ve hekimin sürekli iletişim halinde olması önemlidir. Tedavinin gidişatı izlenir, gerekli değerlendirmeler yapılır ve duruma göre tedavi programında hastaya özel değişiklikler yapılabilir. Hedef her zaman için öncelikli olarak “hastaya zarar vermemektir”. Hızlı bir ilerlemeden ziyade gerekirse daha yavaş ancak daha sağlıklı bir ilerleme hedeflenmelidir. Yıllar içinde sayısız kez gördük ki “hareket, yaşadığımız birçok sağlık sorunu için en büyük ilaçtır”. Üstelik te hiçbir yan etkisi olmayan tecrübeli hekim ve fizyoterapistler gözetiminde her yaşta güvenle uygulanabilen bir ilaçtır. Ağrısız ve daha sağlıklı bir yaşam için bu son derece etkili ve güvenli ilaçtan (terapötik egzersizlerden) hiçbir hastanın mahrum kalmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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