Terazi burcu (24 Eylül – 23 Ekim)

Burçları 2018'de ne bekliyor?

TERAZİ BURCU KADINI AŞK HAYATI

2018’DE Terazi buru kadını hayallerini bırakıp gerçekleri yaşayacak. Mayıs ve Temmuz’da gönlünü, birine kaptıracak. Özellikle terazi erkeğiyle büyük aşk yaşama olanağı onu bekliyor.

EVLİLİK HAYATI

Beklenmedik küçük sürprizlerle evlilik hayatı neşelenen terazi kadını bunu eşinde bulamayacak ve belki de sonradan pişman olacağı, belki de ömür boyu özlemle anacağı bir kaçamağın içinde bulunabilir.

İŞ HAYATI

2018’de yarıda bıraktığı işlerini tamamlama yılı yaşayacak olan terazi kadınının karşısına yeni iş sahaları çıkacak. Eylülde işleri tam olarak yoluna girecek.

TERAZİ BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI

Hisleri ile Kafsı arasında bir denge kurmasını bilen terazi erkeği çok çekici kişiliği ile karşı cinsle güzel günler yaşayacak. Hislerini saklamasını iyi bilen terazi erkeği bu özelliği ile bile karşı cinsi harekete geçirecek.

EVLİLİK HAYATI

Terazi erkeğine karşı yabancılaşmamak için açık olma zorundadır. Evliliğindeki pürüzleri ortadan kaldırma olanağı bulacak, bunu değerlendirmesi gerekiyor.

İŞ HAYATI

Hemen her meslekte başarı sağlama yeteneğine sahip terazi erkeği bu özelliğinden yararlanıp işlerini yoluna koyacak. İnsiyatifi elden bırakmadığı sürece başarılı olacak.