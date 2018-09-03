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Tercih listesine yazmadığı bölümü kazandı!

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"Ben, denizcilik alanından mezun oldum, neden dış ticaret programını yazayım"
Tercih listesine yazmadığı bölümü kazandı!

Tercih listesine sadece ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme’ programlarını yazan üniversite adayı, listede olmayan ‘Dış Ticaret’i kazandığını iddia etti.

Vatan gazetesinde Sadık Gültekin'in imzasıyla yayımlanan habere göre Mehmet Taha Şölen, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Güverte Bölümü mezunu. Bu yıl mezun oldu ve sınava ilk kez katıldı. Mehmet, tercih döneminde sadece beş tercih hakkı kullandı. Meslek lisesi mezunu olduğu için, tercihlerinin tümünü kendi alanından yaptı.

Üç farklı üniversitenin ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme' programını yazan Şölen, ilk sıraya devlet üniversitesi Galatasaray'ı, sonra Piri Reis'in tam burslu, sonra yüzde 75 indirimli programını, daha sonra da Nişantaşı Üniversitesi'nin tam burslu ve yüzde 75 indirimli programlarını koydu. Bununla ilgili bir de ekran görüntüsü de var.

 Tercihlerini evdeki bilgisayarından ve ağabeyi ile birlikte yaptığını belirten Şölen, evindeki bilgisayardan farklı bir bilgisayar kullanmadığını ve şifresini kimseyle paylaşmadığını özellikle vurguladı. 30 Ağustos akşamı sonuçlar açıklandığında, Şölen, ÖSYM 2018- YKS Yerleştirme Sonuçları ekranında ‘Nişantaşı Üniversitesi Dış Ticaret Yüzde 75 İndirimli' programını kazandığını görüyor.

Kesinlikle tercihlerinin arasında bu bölümün bulunmadığını iddia eden Şölen "Ben, denizcilik alanından mezun oldum, neden dış ticaret programını yazayım, benim insiyatifimin dışında tercih listem değiştirilmiş" diyor. Şölen, ÖSYM, bu değişikliğin nereden, hangi bilgisayardan (IP adresi) ve kimin tarafından yapıldığını ve bu değişikliğin hangi tarihte (14 Ağustos tercihlerin son günü) yapıldığının tespit edilmesini istiyor. Yazmadığı ve tercih etmediği bir programda okumak istemediğini belirten Şölen, "İsteğim dışında bir programda okumam, ek yerleştirme hakkından da yararlanamayacağım, üstelik seneye sınava girdiğimde puan ve hak kaybına uğrayacağım, mağduriyetimin düzeltilmesini istiyorum" diyor.

"Belki bir sıkıntı olmuştur..."

ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu , durumun kesinlikle ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini, ancak böyle bir hatanın kesinlikle ÖSYM'den ya da sistemden kaynaklanamayacağını, bu değişikliğin tercih sırasında adaydan veya adayın şifresini kullanan bir başka kişiden kaynaklanacağını belirtti. Prof. Numanoğlu, "Adaylar, şifresini kayıt edip, bilgisayar başından kalktığı zaman, bir başkası bilgisayarın hafızasında bulunan bu şifreyi kullanabiliyor, belki böyle bir sıkıntı olmuştur" diyor.

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