'Tercüme hatası' nedeniyle haksız yere 21 yıl hapis yattı

İtalya'da cinayetten hüküm giyerek 21 yıldır hapis yatan bir adam, aslında suçsuz olduğu anlaşılınca serbest kaldı.

İtalyan basınındaki haberlere göre şu an 51 yaşında olan Angelo Massaro, güneydeki Puglia bölgesinde yer alan Taranto'da 1995'te işlenen bir cinayetten suçlu bulunarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Massaro suçlamayı reddetse de, bir muhbirin ihbarı ve telefon dinlemesinde elde edilen "delillerle" mahkum edildi.

Ancak aradan 21 yıl geçtikten sonra Massaro'nun hapse atılmasına neden olan telefon dinlemesinin hatalı yorumlandığı ortaya çıktı. Puglia bölgesine özgü lehçeyle konuşan Massaro'nun söz konusu telefon görüşmesinde karısına "bir yük" taşıdığını söylediği, ancak Massaro'nun "yük" anlamında kullandığı "muers" kelimesinin "muert" (ölü) olarak kayıtlara geçtiği belirlendi.

Massaro, cinayet anında, uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için bir sağlık kuruluşunda olduğu da kanıtlanınca 21 yıl sonra serbest kaldı.

Hapiste hukuk okudu

Hapisteyken dışarıdan liseyi bitiren ve hukuk eğitimi alan Angelo Massaro, haksız yere yıllarca hapis yatmasına rağmen aklını yitirmemeyi başarmasını, "Ders çalışmak bana çok yardımcı oldu, ama delirmemi önleyen yoga, meditasyon ve spor oldu" diye açıkladı.

İkinci haksız mahkumiyeti

Massaro'nun başına gelen ilk yanlış mahkumiyet de bu değil. 1991'de de başka bir cinayet için 21 yıl hapse mahkum edilen Massaro, ö dönem 1 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılmış. İlk haksız mahkumiyeti için dönemin parasıyla 10 milyon liret (yaklaşık 5000 euro) tazminat alan Massaro, şimdi de hapiste geçirdiği son 21 yılı için tazminat talep etmeye hazılanıyor.

Halen evli ve 2 çocuk sahibi olan Massaro, yaşadığı haksızlığın ortaya çıkmasıyla neler hissettiği sorusuna şöyle cevap verdi:

"Kimseden nefret etmiyorum ama kızgınım. Çocuklarımın büyüdüğünü göremediğim için kızgınım. Hapse girdiğimde oğlum Raffaele 2.5 yaşındaydı, Antonio ise 45 günlüktü… Dayanabildiysem karım Patrizia'nın sayesindedir. O masum olduğuma hep inandı."